Trânsito muda nesta quinta no entorno do Parque Ney Braga devido à ExpoLondrina; veja como fica

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) iniciará, na quinta-feira (6), uma operação de apoio à 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Até o término do evento, no próximo dia 16, diversas ações serão promovidas nas áreas de transporte coletivo, limpeza pública, fiscalização de trânsito e posturas. O objetivo é garantir que o acesso ao Parque Governador Ney Braga, na zona oeste, ocorra com tranquilidade e segurança.

Durante os dias de feira, o trânsito na rua Deputado Ardinal Ribas, na lateral do Ney Braga, receberá alterações. A partir das 18h, a via terá sentido único de circulação – da avenida Tiradentes em direção à PR-445 – no trecho compreendido entre as ruas Prata e Alumínio.

No rumo contrário, da PR-445 para a Tiradentes, os condutores que saírem do bairro terão de converter à direita na rua Alumínio, tomar a rua Estoril e então chegar à avenida Ouro, ponto no qual será possível retornar à Ardinal Ribas para acessar a marginal da avenida Tiradentes. As mudanças, que devem durar até por volta da meia-noite, visam agilizar a entrada de veículos nos estacionamentos oficiais do evento.



Trajeto

Para chegar à ExpoLondrina a partir da área central, os motoristas que vierem pela Tiradentes deverão converter à esquerda no semáforo em frente a uma indústria de café solúvel. Deste ponto adiante, o percurso é formado pela avenida Esperanto, rua Osvaldo Aranha, Estoril, rua Prata e avenida Ouro, quando enfim é possível acessar o Parque.

Para quem deseja desembarcar na entrada principal do Ney Braga, a opção é seguir pela Tiradentes, fazer o retorno no trevo da PR-445 e acessar a via marginal nas proximidades da passarela inspirada em Londres. Perto dali, duas áreas de desembarque, ao lado de faixas de pedestre, foram reservadas para que os visitantes desçam dos automóveis.

As ações de monitoramento e orientação do tráfego serão realizadas do período da tarde até o início da madrugada. Aos sábados e domingos, serão encerradas um pouco mais cedo, por volta das 22h, Além da CMTU, o patrulhamento terá participação das polícias rodoviária Federal e Estadual, da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O gerente de fiscalização da companhia, Jonas Rico, orienta que os visitantes da Expo evitem o consumo de bebidas alcoólicas caso estejam na condução de veículos. Outras recomendações são respeitar rigorosamente a sinalização, não utilizar o smartphone ao volante, bem como jamais esquecer de usar o cinto de segurança. "Se todos observarem essas dicas e se divertirem com responsabilidade, certamente teremos uma grande festa", avalia Rico.



Transporte coletivo



Para quem optar pelo transporte coletivo para chegar à Exposição, a alternativa é embarcar na linha 351 – Terminal Oeste, cujo ponto de embarque está localizado no piso inferior do Terminal Central. Nos dias úteis, os coletivos deixarão a área central a partir das 5h35. Aos sábados, o primeiro horário de partida será às 6h40 e, aos domingos, às 6h.

Os ônibus farão a ligação do Terminal Central com o Parque Ney Braga, passando sempre pelo Terminal Oeste, onde não será necessário fazer baldeação para completar a viagem. No terminal da avenida Leste-Oeste, o embarque em direção à Expo deverá ocorrer no mesmo ponto utilizado pela linha 904 - Terminal Vivi | UEL | Terminal Acapulco.

As viagens de retorno ao Centro serão realizadas a partir das 7h nos dias úteis e sábados. Aos domingos, o primeiro horário de partida será às 6h20. Durante as madrugadas, após os shows e rodeios, a volta à área central ocorrerá conforme o volume de passageiros, já que os coletivos ficarão estacionados na entrada do Ney Braga à espera dos usuários.



Fiscalização de posturas