Expo Londrina começa esta semana com mais atrações e novidades

A grade de shows da ExpoLondrina 2023, divulgada no dia 23 de janeiro, durante a entrevista coletiva promovida pela SRP (Sociedade Rural do Paraná), revelou os nomes que irão abrilhantar o palco do maior evento do agronegócio de Londrina. E os shows já começam na próxima quinta-feira (6).





Apesar do sertanejo ser o grande combustível das bilheterias, mais gêneros musicais também chegam com grande expectativa do público, a música eletrônica, pagode e rodeio também terão seu espaço no evento.

Para a edição deste ano, a ExpoLondrina traz novidades, um novo layout para o palco dos shows, além dos tradicionais Camarote Brahma, camarotes Super Bull e Open Super Bull e Camarote Corporativo, um novo palco, um pouco mais alto, será oferecido na Arena de Shows, o intuito é ampliar a visão do público que está na arquibancada e camarotes corporativos, proporcionando mais conforto e visibilidade para os fãs durante as apresentações.





A tradicional grandeza dos eventos da Expo Londrina leva milhares de fãs de toda a região ao Parque Ney Braga ao longo dos anos, contribuindo para que o encontro ganhe ainda mais relevância, destaque e prestígio nacional, também sendo um dos pontos centrais do movimento econômico do ano em Londrina.

ATRAÇÕES





Para o primeiro dia (6), a abertura da Arena de Shows contará com dois diferentes gêneros musicais que vão se encontrar no palco, Hugo Pena e Gabriel e Pedro Sampaio se apresentam, o que faz a estreia ter um público de diferentes gerações no primeiro dia.





Já no dia sábado (8) os sucessos de Zé Neto e Cristiano abrem a noite, seguido por Malifoo, projeto do DJ e produtor Eduardo Berenguer. Encerrando a noite, um dos maiores sucessos da nova geração do sertanejo, a cantora Ana Castela, o show da boiadeira é um dos mais aguardados da edição.





