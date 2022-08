Trânsito na rotatória da JK com Santos Dumont em Londrina terá alterações nesta quarta

O trabalho vai ser feito em duas etapas. A primeira será feita no ponto acima da rotatória e, consequentemente, os veículos que circulam no sentido aeroporto-Centro devem desviar à direita na rua Timóteo, converter à esquerda na rua São Lucas e retornar à avenida Santos Dumont pela rua Santa Cruz.

Começado em 4 de agosto, o recape da Santos Dumont deve ser concluído até o fim desta semana. As obras são no trecho entre a JK e oaeroporto de Londrina, com aproximadamente 1.800 metros de extensão. De responsabilidade da empresa Axial Terraplanagem e Pavimentação, contratada através de licitação, os trabalhos contam com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão por parte da prefeitura. Devido a essa intervenção, os motoristas que passam pelo ponto localizado entre a rua Augusto Severo e a avenida Santos Dumont, no sentido aeroporto-Centro, devem trafegar em meia pista.





O município ainda está implantando uma nova rotatória na interseção das avenidas Santos Dumont, comandante João Ribeiro de Barros e Luiz Rossetto. A previsão é que a obra, projetada pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), seja concluída em setembro. Atualmente, as equipes trabalham na implantação da tubulação que integra a estrutura.





A empresa Otimiza Engenharia e Empreendimentos é a responsável pela nova rotatória, e a prefeitura investe R$ 224.380,00 na obra. A intervenção objetiva dar mais fluidez ao trânsito naquele ponto, que passou a contar com tráfego mais intenso depois da construção da alça de acesso entre a rua Bolívia e a avenida Dez de Dezembro, ligando as regiões central e leste.