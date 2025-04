Trecho da av. Dez de Dezembro em Londrina está interditado após acidente

Os motoristas que têm como trajeto a avenida Dez de Dezembro, em Londrina, puderam notar um fluxo de veículos intenso e lento na manhã desta segunda-feira (7), entre as avenidas Inglaterra e Europa, zona sul. Isso porque um acidente envolvendo um carro e um caminhão de combustível no sábado (5) causou o vazamento do líquido inflamável na via, o que mobilizou as equipes e causou a interdição total das duas pistas no sentido centro por conta do risco de explosão.





A região, que tem um caráter comercial, está com o trânsito lento desde então. Em alguns momentos, o quarteirão foi totalmente interditado. Já durante a manhã, o fluxo estava em meia-pista, sendo coordenado por equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Em nota, a CMTU informou que a limpeza da via foi feita durante o final de semana e que, agora, será refeito o asfalto. Até o momento não há previsão de liberação total do trânsito no local.

Enquanto isso, os motoristas podem usar o desvio feito entre a avenida Inglaterra e a avenida Europa.





No ponto em que ocorreu o acidente, em um trecho de aproximadamente 50 metros, uma camada de sete centímetros do asfalto precisou ser removida, porque o combustível que vazou corroeu o material. Essa retirada acabou formando um degrau na via.

De acordo com o secretário de Obras, Otávio Gomes, a gasolina é um líquido solvente, o que causa o esfarelamento do asfalto, então é necessário retirar uma camada com uma margem de segurança. O trabalho no local está sendo executado pela empresa responsável pelo transporte de combustível e acompanhado pelas equipes do município.





Conforme um comerciante que viu o acidente, o carro tentou fazer uma conversão e bateu no primeiro tanque do caminhão, o que causou o derramamento de combustível. Segundo ele, todos os estabelecimentos foram orientados a fecharem as portas por conta do risco de explosão, assim como a recomendação era a de não utilizar o celular ou outros aparelhos eletrônicos próximo ao local.





Ainda não há informação de quando será feita a recomposição asfáltica, mas a pasta afirma que não há necessidade de interdição total da via. A orientação é de que, quem puder, faça um desvio pelas avenidas Inglaterra e Europa ou pela rua Bélgica.