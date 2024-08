Trecho da avenida JK em Londrina será recapeado a partir desta sexta-feira

As obras de recapeamento na avenida JK começa nesta próxima sexta-feira (16), entre as avenidas Duque de Caxias e Tiradentes, região central de Londrina. Ao todo serão 3,6 km de reconstituição de asfalto.







A secretaria de Obras explica que serão necessários cerca de 20 dias para a conclusão da obra e haverá interdições pontuais, os locais serão definidos conforme o andamento da obra. Além disso, agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) vão acompanhar o trânsito no trecho durante o período das obras.

Como a via é de alto fluxo, a orientação para os motoristas que utilizam a via é que trafeguem com mais cuidado neste período e, sempre que possível, escolham vias alternativas.





A reperfilagem asfáltica será realizada para recompor o desgaste natural do pavimento na via e terá investimento por volta de R$ 4 milhões, provenientes de operação de crédito com o Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público), obtido por meio da Caixa Econômica Federal.





Este recurso integra um montante de R$ 100 milhões que a Prefeitura possui, nesse modelo de financiamento, para fazer ações por toda a cidade, incluindo recapes, reperfilagens, implantações de micropavimentação e construção de obras de infraestrutura.