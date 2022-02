Trecho da Joaquim Matos Barreto em Londrina fica interditado durante Carnaval

Prosseguem, durante todo este fim de semana e período de Carnaval, os serviços para implantação da adutora do Sistema Cafezal em Londrina. Para permitir a continuidade das obras, trecho da rua Professor Joaquim de Matos Barreto, que contorna o Lago Igapó 2, entre a rua Pedro Marcos Prado e a avenida Maringá, ficará interditada durante quatro dias.



O fechamento do trânstio está previsto para acontecer este sábado (26) e segue até a próxima terça-feira (1) , caso não ocorram chuvas que prejudiquem o cronograma.

Os motoristas e moradores que passarem por aquela região devem evitar utilizar este trecho, optando por acessar outros trajetos e respeitando a sinalização instalada.







“Solicitamos, mais uma vez, que os motoristas tentem não passar por este ponto da via, que deve ficar quatro dias interditado, como já ocorreu no último domingo (20), quando houve uma primeira etapa de serviços neste trecho em si. Portanto, é necessário que as pessoas utilizem rotas alternativas até que este fechamento seja liberado na próxima semana”, orientou o gerente operacional de trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Laércio Voloch.





