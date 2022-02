Arquidiocese de Londrina lança Campanha da Fraternidade 2022 com missa na Quarta-Feira de Cinzas

A Arquidiocese de Londrina anunciou o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2022 na Quarta-Feira de Cinzas (2), como ,ocorre tradicionalmente na Igreja Católica. A campanha deste ano terá o tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, extraído do versículo bíblico de Provérbios 31, 26.

Segundo a Arquidiocese, a abertura oficial da campanha vai acontecer em Londrina em uma missa presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz, na Catedral Metropolitana, marcada para as 11h. Antes disso, às 9h, a campanha será apresentada à população em uma coletiva de imprensa no Centro de Pastoral Jesus Bom Pastor, na região central da cidade. Além do arcepisbo, a coletiva vai contar com a participação do assessor da Pastoral da Educação, padre José Eduardo Martins, e do coordenador da Ação Evangelizadora, padre Alexandre Alves Filho.

A Campanha da Fraternidade é um movimento organizado anualmente pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), sempre no período da Quaresma, com o objetivo de despertar a solidariedade dos fiéis e chamar a atenção para alguma questão social. O tema da educação já foi abordado outras duas vezes, nas edições de 1982 e 1998. Segundo o texto-base da campanha, a “realidade de nossos dias" foi a motivação para a escolha do tema. "Um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”, completa o texto.





Além disso, de acordo com a Arquidiocese local, a Campanha da Fraternidade 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Na carta de convocação ao Pacto, o Papa apresenta uma proposta de educação humanizada, que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, capazes também de cuidar do planeta. Segundo o Pontífice, “a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também em difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza”.