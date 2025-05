Homem investigado por diluir cocaína na mamadeira do filho é denunciado pelo MP

Um homem de 38 anos investigado por ter diluído cocaína no leite oferecido ao próprio filho, de apenas um ano de idade, foi denunciado, nesta segunda-feira (5), pelo MP (Ministério Público) por tentativa de homicídio. O crime ocorreu em Imbituva (Campos Gerais) no dia 16 de abril deste ano, quando a mãe deixou o bebê sob os cuidados do pai, mesmo sabendo que ele era usuário de entorpecentes e bebidas alcoólicas.





A criança sobreviveu porque a mãe, ainda que com demora, agiu para encaminhar o filho para atendimento médico-hospitalar para sua desintoxicação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A motivação para o crime seria o fato de o denunciado ter contra si deferidas medidas protetivas de urgência, uma vez que já havia ameaçado a então companheira e o menino. Ele também foi denunciado por descumprimento de medida protetiva de urgência e desobediência, já que resistiu a abordagem de autoridade policial.

Publicidade





A mãe da criança, que tem 22 anos de idade, também foi denunciada, pelo crime de expor a vida da criança a perigo iminente e tráfico de drogas – segundo as investigações, ela também tinha conhecimento de que havia drogas em um urso de pelúcia do bebê.





Para o crime de tentativa de homicídio foram sustentas na denúncia três qualificadoras: o motivo torpe, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido o crime cometido contra menor de 14 anos. O denunciado está preso preventivamente.