UAB Londrina abre 25 vagas para curso de Administração Pública da UEM

“Nossa expectativa é que Londrina consiga atrair ainda mais alunos, contribuindo com o acesso ao ensino superior, proporcionando cursos gratuitos de excelente qualidade oferecidos pelas renomadas universidades públicas do nosso estado. Temos parceiros como a UEL, UEM, UEPG, Unicentro, Unila e Unioeste. É importante que a população londrinense conheça essas possibilidades e que a UAB Londrina possa contribuir para o crescimento profissional e pessoal deste pública”, comentou.

Nesta segunda-feira (13) os estudantes brasileiros interessados em ingressar no ensino superior pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) saberão, finalmente, os resultados das provas.

No procedimento de inscrição para o vestibular, o candidato deverá enviar anexado o histórico escolar e o comprovante de conclusão do ensino médio. Já o vestibular será no dia 23 de fevereiro, onde o candidato irá realizar uma redação on-line, etapa única do processo seletivo.





Das 25 vagas para Londrina, destinadas ao curso de bacharelado em Administração Pública, uma é para ampla concorrência e o restante para cotas, em diferentes segmentos: negros (pretos e pardos, sendo quatro sociais e uma independente de critérios sociais); sociais/geral (5); agentes públicos (12); e pessoas com deficiência (2).





O resultado final está previsto para ser publicado no dia 13 de março de 2025, a partir das 10h, exclusivamente no endereço www.vestibular.uem.br e no App Vestibular UEM.



Para mais informações, o candidato pode entrar em contato com a UAB Londrina através do número (43) 3372-4018, e-mail [email protected] ou pelo perfil @escgovlondrina no Instagram.