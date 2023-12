UBS do distrito de Irerê fecha a partir desta quarta para reforma e ampliação

Os atendimentos na sede da UBS se encerram na quarta-feira (20). Na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), a unidade estará fechada para a realização da mudança dos móveis e equipamentos. Os atendimentos retornam, na sede provisória, após as festas de Natal, na quarta-feira (27). Os usuários do serviço de odontologia devem se dirigir à UBS do distrito de Paiquerê, na rua Victório Libardi, 272.

A secretaria municipal de Saúde irá iniciar a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Irerê (zona sul de Londrina). Para que os trabalhos comecem, a estrutura de atendimento será transferida para um prédio provisório, na rua Antônio Calheiros, s/n, ao lado do CEI (Centro de Educação Infantil) São José.

A reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do distrito de Irerê será realizada pela empresa Nagasi Construtora LTDA, e terá um investimento no valor de R$1.228.000,00. A previsão é que as obras sejam concluídas em seis meses. A UBS foi inaugurada no ano de 1977 e não passava por reforma desde 1999.





Com a ampliação de 52 m², a UBS alcançará metragem de 290 m². Entre os trabalhos executados estão a ampliação do banheiro para pessoas com deficiência, da sala de odontologia e escovódromo, e da sala de inalação.





Também está prevista a adequação da rampa e calçada, além da execução da pintura interna e externa, troca de toda a parte elétrica e hidráulica, substituição do piso, e reforma do telhado existente. Esta unidade também receberá a instalação de aparelhos de ar-condicionado, novos móveis e eletrodomésticos. (Com informações do N.Com)