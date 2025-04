UBSs abrem à noite para atender mulheres na quinta e no sábado em Londrina

Devido à campanha do mês das mulheres, promovida pelo SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina, nesta quinta-feira (27), das 19h às 22h, e no sábado (29), das 8h às 14h, algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão abrir exclusivamente para atender o público feminino mediante agendamento prévio.





Na quinta-feira (27), todas as 180 vagas disponibilizada já foram preenchidas. As UBSs que participarão da campanha neste dia são: Alvorada (oeste); Armindo Guazzi (leste); Itapoã (sul); Vila Brasil (central), e Parigot (norte).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para o sábado (29), cada unidade disponibilizou 72 vagas, totalizando 432, e ainda é possível fazer o agendamento, via internet, aqui. Quem tiver dificuldade em realizar o agendamento on-line, pode fazer diretamente na UBS mais próxima da residência. Neste dia, estarão abertas as UBSs: Piza (sul); Lindóia (leste); União da Vitória (sul); Guanabara (central); e Vila Casoni (central).





O público elencado para atendimento na campanha são mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, para a coleta do preventivo, e 50 a 59 anos, para a realização da mamografia, pois se trata da faixa etária de maior incidência, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo uterino. Quem está fora da faixa pode realizar os exames em outros momentos, durante a semana, nas agendas eletivas da unidade, pois estas ações são contínuas durante o ano todo e intensificadas no Mês da Mulher.