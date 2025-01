UEL abre nesta quarta-feira inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre, na quarta-feira (8), as inscrições para o CEPV (Curso Especial Pré-Vestibular) 2025, uma iniciativa gratuita voltada para estudantes de escolas públicas que buscam se preparar para o vestibular da instituição e para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).





Ao todo, são oferecidas 450 vagas, distribuídas entre os períodos vespertino (14h as 18h) e noturno (19h as 23h). O curso é direcionado exclusivamente para alunos que atendam aos critérios de seleção socioeconômica.

PRIMEIRA ETAPA: INSCRIÇÕES COM NIS/CADÚNICO





A primeira etapa do processo seletivo é destinada a candidatos que possuem o NIS (Número de Identificação Social) ativo, vinculado ao CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal. As inscrições para essa modalidade estarão abertas até o dia 21 de janeiro.





SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE SOCIOECONÔMICA





Para os candidatos cuja inscrição for indeferida na primeira etapa, haverá uma nova oportunidade. A partir de 4 de fevereiro, o Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) vai começar a análise socioeconômica das famílias. As inscrições para essa etapa poderão ser feitas até o dia 19 de fevereiro.