Prefeitura de Cambé abre concurso público para professor com salários de até R$ 4,6 mil

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) abriu, nesta segunda-feira (6), 23 vagas em concurso público para professores de diferentes áreas. Além dos cargos de provimento imediato, também está prevista a formação de CR (Cadastro Reserva).





As oportunidades abrangem cargos como professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental em meio período - com 20 horas semanais e remuneração de R$ 2.309,74 - e professor de Educação Infantil em turno completo - com 40 horas semanais e salário de R$ 4.619,47. Também há vagas para professores de Educação Física e Arte, com jornada de 20 horas semanais e remuneração inicial de R$ 2.309,74. Todos os cargos oferecem auxílio-alimentação de R$ 418.





O concurso será composto por três etapas: prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. A primeira fase, aplicada em Cambé, está prevista para o dia 9 de março. O resultado final do certame será homologado no dia 7 de julho.





Para ser aprovado, o candidato deve alcançar a pontuação mínima em cada área da prova objetiva e na redação discursiva. Quem tiver pós-graduação, mestrado ou doutorado na área de atuação poderá somar pontos na fase de títulos, que é classificatória.





As inscrições podem ser feitas até 5 de fevereiro no site da UniFil, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 100, com possibilidades de isenção para candidatos de baixa renda, doadores de sangue ou medula óssea, e convocados pela Justiça Eleitoral.





Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Prefeitura de Cambé e no portal do Instituto UniFil (https://www.institutounifil.com.br/concurso/154).