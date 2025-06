UEL abre prazo para pedidos de isenção e descontos para o Vestibular 2026

O prazo para que os candidatos ao Vestibular 2026 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) solicitem a isenção ou descontos na taxa de inscrição já está aberto. O processo de análise socioeconômica é feito pelo Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade). Os pedidos podem ser feitos até o dia 23 de junho, às 23h59, neste formulário.





Os candidatos interessados devem preencher o formulário e enviar os documentos exigidos pela internet, no formato JPG, PDF ou PNG. A documentação e todas as regras da análise socioeconômica estão na Instrução de Serviço Conjunta SEBEC/COPS/PROAF N° 002/2025.

Os critérios de isenção são definidos a partir da renda per capita do grupo familiar e da condição escolar.





Para isenção são considerados:

- Renda per capita não poderá ser superior à de um salário-mínimo federal (R$1.518,00);

- Candidato proveniente da rede pública de ensino que já tenha concluído ou que esteja cursando o último ano do Ensino Médio (seja pelo Ensino Médio Integrado/técnico, ENCEJA ou EJA).

- Bolsistas da Rede Privada de Ensino com isenção (bolsa integral).

- Já descontos de 30% ou 50% no preço público podem ser dados conforme o enquadramento de renda per capita abaixo:

Benefício Renda per capita

Isenção Até R$ 1.518,01

50% De R$ 1.518,01 até R$ 2.277,00

30% De R$ 2.277,01 até R$ 3.036,00

Isenção pelo NIS/CadÚnico





Outro possibilidade de isenção do preço público do Vestibular UEL é pelo NIS (Número de Identificação Social), atribuído pelo CadÚnico (Cadastro Único). O prazo de solicitação fica aberto até nesta quarta-feira (11), no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).





Tem direito à isenção o candidato que, cumulativamente, for membro de família de baixa renda e estiver inscrito no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal.





O período de inscrições do Vestibular UEL 2026 começa em 1º de julho e termina em 14 de agosto. Todos os candidatos, incluindo os que solicitaram a isenção, devem fazer a inscrição no site da Cops.