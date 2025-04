UEL convoca quase 400 aprovados na primeira chamada das vagas remanescentes

Nesta terça-feira (25), a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou o resultado da Seleção Unificada para Vagas Remanescentes do Vestibular 2025. O edital, publicado na página da Cops , oficializa a convocação de 393 candidatos em 35 cursos de graduação.





A pré-matrícula iniciou na tarde desta terça (25) e vai até às 23h59 do dia 27 de março. O procedimento é obrigatório e feito apenas online, no Portal do Estudante de Graduação , com o preenchimento do formulário e o upload dos documentos solicitados. Portanto, os convocados devem se atentar às instruções do edital e realizar a pré-matrícula imediatamente.

Os documentos enviados serão validados pela Prograd (Pró-reitoria de Graduação) e, assim que confirmado no Portal do Estudante, os estudantes estarão aptos para iniciarem o ano letivo 2025.





Convocações

No próximo dia 28, a partir das 17h, a UEL publica a segunda convocação dos candidatos às vagas remanescentes. O calendário das próximas convocações e o cronograma dos respectivos períodos de pré-matrícula já estão disponíveis para consulta no site da Cops.





