UEL divulga edital de isenção e descontos para inscrição do vestibular 2025

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre nesta nesta quinta-feira (16) o prazo para estudantes interessados na isenção do pagamento da taxa do vestibular 2025 para os candidatos que tenham benefício CadÚnico – NIS (Número de Identificação Social).

Segundo a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) e o Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade), podem participar do processo estudantes que cursaram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo na rede pública, além de bolsistas da rede particular que tenham recebido bolsa integral.





A UEL abre no dia 18 de julho as inscrições para o vestibular 2025. Os candidatos devem efetuar as inscrições até 9 de setembro de 2024, no portal da Cops . O valor da inscrição vai ser ser definido nos próximos dias pelo CA (Conselho de Administração) da UEL. As provas acontecem nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única

Para estudantes que tenham benefício CadÚnico – NIS (Número de Identificação Social), o prazo começa nesta quinta e segue até 6 de junho. Neste caso, a isenção será de 100%, considerando o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, por meio de Decreto Federal nº 6.135/2007. O candidato deveser membro de família de baixa renda, nos termos do mesmo decreto. No site da Cops, está a relação de documentos para requerer a isenção do preço público do vestibular 2025.





O pedido de isenção deve ser feito mediante requerimento que pode ser acessado no endereço eletrônico da Cops. No documento, é preciso apresentar o número do cadastro e os dados pessoais como descrito no edital. O resultado final da seleção pelo NIS será divulgado em 14 de junho.

