Londrina EC anuncia Claudinei Oliveira, ex-Santos, como novo treinador do alviceleste

Após uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira (15), o Londrina EC acertou a contratação do técnico Claudinei Oliveira. Experiente, o treinador chega para comandar a equipe alviceleste e terá contrato até o fim de 2025.

Claudinei terá o primeiro contato com os atletas durante o treino desta tarde, no CT (Centro de Treinamento), visando à partida diante do São Bernardo. O duelo será no próximo domingo (19), às 16h30, no Estádio do Café.

Claudinei é natural de Santos, no Litoral de São Paulo, e iniciou sua carreira no futebol em 1989, como goleiro no Santos FC. Como atleta, atuou em clubes do interior paulista, de Minas Gerais e do Pará.

Como treinador, começou sua carreira nas categorias de base do Santos FC, em 2011. Em 2013, assumiu a equipe principal na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série A.

Ao longo das últimas 12 temporadas, disputou cinco vezes a Série A por clubes como Athletico-PR, Avaí-SC e Chapecoense-SC, e nove vezes a Série B, por clubes como Vitória-BA, Sport-PE, Paraná-PR, Goiás-GO e outros.

O treinador acumula mais de 140 partidas pela Série A e mais de 180 jogos pela Série B, com um acesso com o Avaí em 2016. Seu último trabalho foi no Guarani-SP.