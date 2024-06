UEL recebe paleontólogo para palestra sobre dinossauros nesta sexta-feira

O ex-aluno da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Luiz Eduardo Anelli é o convidado para a palestra ''Dinossauros do Brasil: 170 milhões de anos em evolução'', nesta sexta-feira (28), a partir das 8h, no Auditório Cyro Grossi (CCB), no Campus Universitário. A iniciativa é do Colegiado de Ciências Biológicas, dentro da programação da semana de recepção dos estudantes neste início de ano letivo.





Luiz Eduardo, professor do Instituto de Geociências da USP (Universidade de São Paulo), cursou Ciências Biológicas na UEL e foi graduado em 1989. É reconhecido como um dos principais paleontólogos brasileiros, pesquisador da área, autor de mais de 20 livros sobre o universo dos dinossauros. Entre as produções de destaque, está o livro “O Guia Completo dos Dinossauros no Brasil”, selecionado para a 48ª Feira de Bolonha, na Itália, e finalista do 53º Prêmio Jabuti na categoria Ciências Naturais.

Outra publicação de sua autoria é “Dinos no Brasil”, que recebeu o selo “Altamente Recomendável” da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil), também finalista do Prêmio Jabuti 2012, na Categoria Didático e Paradidático, tendo obtido o 4º lugar.





Publicado pela Editora Marte Cultura e Educação, “O Brasil dos Dinossauros”, também é outra obra de sua autoria que foi premiada, em 2018, com o 1º Lugar da categoria de “Infanto-juvenil” do 60º Prêmio Jabuti. A palestra de Luiz Eduardo é aberta a interessados em paleontologia, literatura, ciências biológicas e afins.