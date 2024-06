Viralizou: conheça o Modo Caverna, que promete melhora na vida pessoal e profissional

Você já pensou em colocar em prática algum método para melhorar sua vida pessoal e profissional? Nos últimos meses, o Modo Caverna ganhou repercussão nas redes sociais entre os internautas, incentivando as pessoas a viverem um certo período de tempo mais reservado e livre de distrações seguindo algumas regras. Essa abordagem deriva-se de um livro chamado “Modo Caverna”, lançado em agosto de 2023, pelos autores Wesley Henriques e Rute Silva.





De acordo com o psicólogo Sylvio Schreiner, o “Modo Caverna” nada mais é do que um período de desconexão no qual a pessoa passa e que, para isso, ela não precisa seguir, necessariamente, um método cheio de regras, como é indicado nesse tipo de processo. “Cada indivíduo deve saber o que funciona melhor para ele mesmo, porque, às vezes, a maneira que funciona para ela não vai ser a maneira que funciona para outros”.

Conhecido por ser um período de auto isolamento buscando a reflexão e autorreflexão profunda, o método propõe a criação de um espaço para se reconectar consigo mesmo a fim de entender seus próprios valores, objetivos e necessidades, e, em última instância, emergir desse período com uma compreensão mais profunda de quem é e do que deseja na vida.





Em geral, a imersão dura um período simbólico de seis meses, contudo, fica a critério do próprio indivíduo decidir o tempo necessário. Alguns optam por semanas, outros por meses e, em alguns casos, o método pode ser repetido durante a vida toda.

