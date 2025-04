UEL tem 293 vagas remanescentes disponíveis para o ano letivo de 2025

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai disponibilizar 293 vagas remanescentes em 23 cursos de graduação para o ano letivo de 2025, que começou no mês de março. As vagas envolvem diferentes turnos e habilitações (licenciatura e bacharelado), assim como diversas áreas do conhecimento.





As inscrições já estão abertas e seguem até às 17h desta terça-feira (8) no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), disponível em: https://www.cops.uel.br/.

De acordo com o edital, o preenchimento das vagas vai considerar o desempenho dos candidatos conforme à seguinte prioridade: (1ª) aproveitamento da pontuação obtida no Vestibular 2025, realizado na UEL; (2ª) aproveitamento da média obtida na Prova Paraná Mais em 2024 por meio da qual concorrerá; e (3ª) aproveitamento da média obtida em uma das últimas cinco edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).





O nome dos candidatos inscritos será publicada na quarta-feira (9), às 17h. Ainda não há informações de quando a lista dos aprovados será divulgada.