UEPG abre 192 vagas remanescentes para cursos à distância

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) abriu 192 vagas remanescentes de cursos à distância. O processo de inscrição é inteiramente online e está disponível até esta segunda-feira (7). Os classificados iniciam as aulas ainda no ano letivo de 2025.





As vagas são divididas entre os cursos de Licenciatura em Computação; Licenciatura em Geografia; Licenciatura em Letras Português-Espanhol; Licenciatura em Matemática; Tecnólogo em Gestão Hospitalar; e Tecnólogo em Segurança Pública.





Podem se inscrever os candidatos: classificados no Vestibular EaD 2025; com Ensino Médio concluído oriundos de escola pública, filantrópica, bolsistas de escola privada, de escola privada; portadores de diploma de curso superior de graduação; imigrantes com Ensino Médio concluído; e acadêmicos na condição de abandono nos cursos de graduação elencados no edital.





As aulas serão ministradas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, disponível no site do Nutead, com atividades presenciais nos respectivos polos de apoio presenciais.





INSCRIÇÃO





Para se inscreve, são obrigatórios dois passos. O primeiro consiste em ler o manual com as orientações, preencher o formulário Google e anexar os documentos exigidos. O segundo passo é acessar protocolo digital SEI da UEPG, solicitar a inscrição e inserir o documento PDF do formulário preenchido. Ao clicar em enviar, o candidato recebe um e-mail com o número do protocolo para acompanhamento da inscrição.