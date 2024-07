UEL vai investir quase R$ 27 milhões em reformas e melhorias em centros de estudos

O Núcleo de Equoterapia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) oferece práticas terapêuticas de reabilitação com o uso de cavalos no tratamento de pessoas com deficiências físicas, mentais, emocionais ou sociais.

LINHA TRANSVERSAL

Para o pró-reitor de Planejamento, Sergio Carlos de Carvalho, as intervenções seguem uma “linha transversal”, considerando sobretudo a necessidade de manutenção predial no Campus e nos demais órgãos de apoio e suplementares, abrangendo todos os centros e a finalidade acadêmica. Ele explica que uma reforma representa uma ação mais barata e menos invasiva, em comparação a uma construção.





Dessa forma, investir na adequação, atualização e modernização da infraestrutura existente por meio de manutenções se torna eficiente e sustentável. “Estamos cumprindo a legislação, dotando o ambiente acadêmico de maior segurança, preservando o patrimônio público e zelando pelo bem-estar de toda a comunidade interna”, define ele.

Carvalho explica que toda a equipe da Proplan foi mobilizada para finalizar os projetos a tempo de providenciar o processo licitatório, uma vez que todas as obras e intervenções precisam ser empenhadas até o final deste ano, para serem executadas nos semestres seguintes. O pró-reitor destaca ainda a metodologia para definir os itens incluídos no edital.





Ele afirma que a Proplan realizou, juntamente com a Prefeitura do Campus, um levantamento de ações que já tinham um projeto com orçamento concluído. O objetivo foi facilitar os procedimentos, incluindo as licitações. Posteriormente a proposta foi apresentada e discutida no Conselho de Administração.





Na justificativa do projeto, a equipe da Proplan lembrou que desde 2013 não havia um investimento robusto em um programa de infraestrutura das Universidades e a retomada desses investimentos permite executar parte do planejamento, estabelecer prioridades para a melhoria da formação de novos profissionais, realização de projetos e programas em atendimento às necessidades da sociedade e para o desenvolvimento da ciência e tecnologia com reflexos no estado do Paraná.





Obras que deverão ser executadas por meio do ProInfra:





– Reforma da Biblioteca Central (BC) – substituição de esquadrias e pintura;

– Reforma do prédio da Morfologia e Anatomia do CCB;

– Reforma do prédio da Central de Salas do CTU;

– Reforma do Bloco K do Ceca;

– Reforma do primeiro e do segundo piso do bloco padrão do CCA;

– Restauração do bloco 03 do Cesa;

– Restauração do bloco do Peter Westcott do CCB;

– Estrada da Fazenda Escola – Trecho 01, até a ponte do Ribeirão Esperança;

– Pintura rampas internas do Cine Teatro Ouro Verde;

– Pintura externa dos prédios do CLCH;

– Pintura e troca do piso do prédio da Central de Salas do CCB;

– Pintura dos prédios de Departamentos e Laboratórios do CCE;

– Reforma e ampliação da rede elétrica do CCA;

– Reforma do sistema de abastecimento de água no Campus;

– Construção do cercamento junto à Rua Constantino Pialarissi;

– Reforma e instalação de elevador em bloco do CLCH;

– Reforma sanitários do bloco da Engenharia Elétrica (CTU);

– Reforma dos Blocos 1 e 2 do Cesa;

– Reforma das instalações elétricas do Campus;

– Reforma do telhado do CLCH;

– Reforma do telhado do CECA;

– Instalação de elevadores no CCS;

– Acessibilidade em laboratórios do CCB.





Equipamentos a serem adquiridos:





– Equipamentos para processamento de dados (impressoras);

– Piano digital;

– Equipamentos e utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar;

– Equipamentos para áudio, vídeo e foto;

– Projetor multimídia;

– Aparelhos e utensílios domésticos;

– Purificador de água refrigerado;

– Equipamentos de processamento de dados/

scanner

de mesa colorido;

– Máquinas e Equipamentos Agrícolas.