Núcleo da UENP responsável por terapia com cavalos atende 105 pessoas em Bandeirantes

O Núcleo de Equoterapia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) oferece práticas terapêuticas de reabilitação com o uso de cavalos no tratamento de pessoas com deficiências físicas, mentais, emocionais ou sociais e, atualmente, atende 105 pessoas no Compus Luiz Meneguel, em Bandeirantes.





Com uma equipe multidisciplinar das áreas de saúde e educação, que inclui fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonaudiólogos e instrutores de equitação, o projeto ajuda a melhorar a coordenação motora, equilíbrio, força muscular, autoestima e a socialização.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A infraestrutura do núcleo inclui uma área especialmente adaptada para garantir a segurança e a eficácia das sessões, com tratamentos personalizados de acordo com as condições e características de cada praticante. Além dos benefícios terapêuticos, o núcleo também desenvolve pesquisas e projetos de extensão voltados para a formação de novos profissionais e a disseminação do conhecimento sobre a equoterapia.





Segundo a professora Thaís Patelli, que coordena o projeto, o cavalo é o ponto-chave dentro de uma abordagem multidisciplinar. “Buscamos o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com alguma condição de saúde ou deficiência, seja ela física ou mental, nas áreas de educação, saúde e equitação”, afirmou.

Publicidade





O trabalho do Núcleo de Equoterapia da UENP é realizado em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Bandeirantes, a prefeitura, a Associação Anjo Azul e o Instituto Morro dos Anjos. “São essas parcerias que nos permitem trabalhar com uma equipe técnica treinada, para que nossos praticantes tenham o melhor atendimento”, enfatizou a coordenadora.