Unidade Básica Vila Ricardo em Londrina volta a atender regularmente na segunda-feira

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da vila Ricardo (r. Rosa Branca, 300), em Londrina, vai retomar nesta segunda-feira (29) os atendimentos regulares, depois de um ano e sete meses funcionando como unidade exclusiva para pacientes com sintomas respiratórios. A UBS, que atenderá das 7h às 19h, fechou na sexta-feira (26), para a realização de trabalhos de desinfecção e organização.

Permanecem atuando de forma exclusiva no atendimento de síndromes respiratórias a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará, que funciona 24h, e a UBS Maria Cecília, das 7h às 19h.

Vale lembrar que Londrina conta com seis locais que realizam, exclusivamente, a aplicação de doses da vacina contra a Covid-19. Essas unidades funcionam de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h: são o Centro de Imunização da Zona Norte (rua Luiz Brugin, 570) e as UBSs Alvorada, Eldorado, jardim do Sol, Ouro Branco e Vila Casoni. Um sétimo local, a UBS Ernani Moura Lima, faz a vacinação somente aos sábados, das 7h às 19h, e tem atendimento regular nos demais dias da semana.





Segundo a assessora técnica da Daps (Diretoria de Atenção Primária à Saúde), Tatiane Almeida do Carmo, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu pelo volta das atividades cotidianas na UBS Vila Ricardo devido à redução nos índices de Covid-19 observados no município.





“Estamos monitorando os dados relativos à Covid-19 e, graças ao aumento da taxa de vacinação, a incidência dos casos da doença vem diminuindo significativamente em Londrina. Com isso, algumas unidades exclusivas para síndromes respiratórias estavam ociosas e, por essa razão, desmobilizamos a UBS Guanabara, que voltou a atender regularmente na segunda-feira (22), e agora estamos fazendo o mesmo com a UBS Vila Ricardo”, comentou.