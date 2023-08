Unidades básicas de saúde de Irerê e do Guanabara serão reformadas

A Prefeitura de Londrina está com duas licitações abertas, uma para a execução de obras de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do distrito de Irerê “Isao Udihara”, e outra para recuperação da UBS do Guanabara “Pastor Ivo Luiz de Souza”.





No caso da UBS do Irerê, o valor máximo da licitação é de R$ 1.556.895,38. O investimento será pago com recursos próprios da Prefeitura. O recebimento e abertura dos envelopes irão ocorrer no dia 6 de setembro, às 13h, na Sala de Licitações, no piso térreo da sede do Executivo (avenida Duque de Caxias, 635).

Os projetos de reforma têm como objetivo propiciar ambiente adequado para atendimento das necessidades dos bairros nas atividades relacionadas à prevenção e manutenção à saúde da comunidade.







O prazo de execução das obras será de 180 dias, contados do primeiro dia útil do recebimento da ordem de serviço pela contratada. A UBS tem área de 247,61 m2 e será ampliada em 52,94 m², totalizando 290,39 m².





A ampliação compreende a instalação de novos ambientes, como sala de odontologia, dois banheiros acessíveis para pessoas com deficiência, e sala de ACS (Agente Comunitário de Saúde).





