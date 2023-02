Unimed Londrina promove corrida inclusiva com largada no Aterro do Lago Igapó

Estão abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida Unimed Inspira Etapa Day. O evento será realizado no dia 26 de março, com largada no Aterro do Lago Igapó.





“É uma ótima oportunidade de desafiar a si mesmo, passar um tempo com amigos e familiares, e desfrutar de um dia de atividades saudáveis”, salienta a gerente de Marketing e Comunicação, Dayane Santana.

A Corrida Unimed Inspira é tradicional em Londrina e realizada duas vezes por ano, uma de manhã e outra à noite. São esperados dois mil participantes inscritos.





Uma arena é montada próxima ao ponto de largada e no local são disponibilizados diversos serviços como aferição de pressão e glicemia e orientações com nutricionistas.

Aulas de dança, alongamento e yoga também serão oferecidas ao público que estiver na arena aguardando os participantes da corrida finalizarem o trajeto.





Os percursos disponíveis são: 4 km, 8 km, Kangoo Jump 4 km, caminhada, corrida kids e cãominhada.

A corrida é inclusiva e conta com a participação de atletas cadeirantes, que correm com ajuda do grupo “Pernas Preciosas”.





As inscrições estão abertas até o dia 22/03 ou enquanto houver vagas. As inscrições são realizadas on-line e os percursos disponíveis: 4 km, 8 km, Kangoo Jump 4 km, caminhada, corrida kids e cãominhada.





Os valores são R$ 86,90 + taxa de serviço para clientes e cooperados Unimed Londrina e R$ 96,90 + taxa de serviço para os demais públicos.





Os inscritos receberão o kit do atleta, que, neste ano, é composto de medalha, camiseta, número de peito, bolsa e bandana (exclusiva para os participantes inscritos na cãominhada).