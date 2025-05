UPAs de Londrina atendem cerca de 1,2 mil pessoas por dia e operam acima da capacidade

Em abril, cerca de 1.200 pessoas foram atendidas diariamente, em média, pelas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Sabará e Centro-Oeste, em Londrina. O dado, divulgado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), evidencia o crescimento da demanda registrado pela rede municipal nos últimos anos.





Segundo o diretor de Urgência e Emergência da SMS, Cleiton José Santana, o número de atendimentos aumentou consideravelmente a partir da pandemia de Covid-19, quando muitas pessoas migraram da rede privada para o SUS (Sistema Único de Saúde). “Em 2019, por exemplo, a média diária de atendimentos nas UPAs era de 700, somando as duas unidades. Hoje, cada UPA sozinha atende 600 pacientes por dia. Além disso, aproximadamente entre 5% e 10% dos pacientes vêm de outras cidades, o que também contribui para o aumento da procura”, explicou.

Atualmente, cada UPA conta com oito clínicos gerais e um ortopedista no período das 7h às 0h59, e com quatro clínicos e um ortopedista entre 1h e 6h59. Em dias de maior movimento, as equipes podem ser reforçadas para contar com até nove clínicos. “Fazemos esse reforço principalmente no início da semana, quando há maior procura por atendimentos de baixa complexidade. Porém, não é possível ampliar ainda mais as equipes devido às limitações estruturais das unidades”, destacou Santana.





O diretor lembrou que as duas UPAs, inauguradas no início da década passada, já não conseguem acompanhar o crescimento da cidade. “Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, essas unidades são de porte 8, ou seja, cada uma deveria atender até 12 mil pessoas por mês. No entanto, hoje estão com uma média mensal entre 17 e 18 mil atendimentos”, observou.

A expectativa é que esse cenário comece a mudar com a entrega dos três novos PAMs (Prontos Atendimentos Municipais), prevista para o segundo semestre. “A Prefeitura está construindo novas unidades nas regiões norte, sul e leste. Com isso, esperamos não só distribuir melhor os atendimentos, como também facilitar o acesso dos moradores dessas regiões, que terão atendimento mais próximo de casa”, afirmou.





Após a inauguração das novas unidades, também está prevista a reforma da UPA Centro-Oeste, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento para os pacientes.