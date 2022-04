Vagas rotativas da Zona Azul serão ampliadas no centro de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá ampliar o estacionamento regulamentado em Londrina. A partir de sexta-feira (22), o trecho da rua Mato Grosso, entre as ruas Maranhão e Sergipe, (área central), passará a contar com mais oito vagas rotativas. Cinco delas funcionarão das 8h às 18h, enquanto três ficarão reservadas (das 7h às 12h) para as operações de carga e descarga. Nestas, a Zona Azul valerá somente após o meio-dia. Já presentes na configuração atual da via, os espaços destinados a pessoas com deficiência e às motocicletas serão mantidos.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o coordenador da Zona Azul, Wellington Marcatti, o propósito da medida é garantir a alternância de usuários em uma área comercial bastante movimentada. “Já havíamos implantado o estacionamento regulamentado na rua Sergipe (entre a Av. Duque de Caxias e a Rua Mato Grosso) e também na Rua Mato Grosso (no trecho entre as ruas Sergipe e Benjamin Constant). Faltava mesmo só esse pequeno trecho”, destacou.

Continua depois da publicidade





Marcatti explicou que, em função da pequena quantidade de vagas passíveis de regulamentação no local, não foi necessária a contratação de novos trabalhadores nem a instalação de parquímetros na área. Os totens para aquisição de créditos mais próximos estão localizados nas ruas Maranhão e Sergipe, assim como na quadra de baixo da Mato Grosso.





Continue lendo na Folha de Londrina.