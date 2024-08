Previsão do tempo: quinta-feira terá céu nublado e chance de chuvas em Londrina

Nesta quinta-feira (8), o tempo deve ficar fechado e com céu nublado em Londrina, com chances de pancadas de chuva em vários momentos do dia, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Uma frente fria continua a avançar sobre o Paraná, provocando chuvas e alguns raios (descargas atmosféricas) sobre Londrina e Municípios da região. Chove em vários momentos do dia, mas com baixo risco de tempestade.

Na sexta-feira (9) ainda deve chover durante o dia. Uma massa de frio se instabiliza e faz cair as temperaturas. Faz bastante frio na maioria das regiões do Estado e o vento também aumenta a sensação.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta manhã foi de 18°C e a máxima pode chegar a 25°C durante a tarde.