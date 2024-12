Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina e nos municípios da região

Nesta quinta-feira (12), o dia deve ser de Sol e temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As condições do tempo seguem muito parecidas com as de quarta-feira (11), ou seja, a estabilidade atmosférica predomina sobre a maioria das regiões paranaenses. O Sol ainda aparece durante o dia, mas sem calor intenso.





A instabilidade volta nesta sexta-feira (13) ao Sul do Brasil, devido a formação de uma nova frente fria e a um sistema de baixa pressão, que deve partir do norte da Argentina, trazendo a possibilidade de chuvas para a região.





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 17°C e a máxima pode chegar aos 28°C durante a tarde.