Veja a previsão do tempo para esta terça em Londrina e municípios da região

O primeiro dia do mês de abril será de Sol e tempo instável em Londrina e região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As instabilidades devem ser mais fortes principalmente no turno da tarde, devido ao abafamento que ainda predomina na região. Além de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e previsão de descargas atmosféricas em alguns pontos.



Na quarta-feira (2), o tempo continua instável no Paraná, devido à formação de um sistema de baixa pressão que eleva os índices de instabilidade e favorece a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em todas as regiões paranaenses. O tempo segue abafado, com máximas próximas aos 30°C.





A temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 29°C durante a tarde.