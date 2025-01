Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

A terça-feira (14) será mais um dia de Sol e calor intenso, sem chances de chuvas, em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo não tem muitas alterações em relação aos últimos dias, já que o Sol e o calor predominam em toda a região. Com isso, é esperado que as temperaturas se elevam bastante durante a tarde.



Nos próximos dias, a instabilidade atmosférica volta a predominar em parte do Paraná. Além do forte calor, haverá aumento nos índices de umidade no interior do Estado, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade durante a semana.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 17ºC e a máxima pode chegar aos 31ºC.