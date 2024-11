Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

Nesta terça-feira (11), o clima permanece quente e com sol em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Uma frente fria passa pelo Paraná, provocando pancadas de chuva, em alguns momentos acompanhadas de descargas elétricas em quase todo o estado. Na região de Londrina, o sol e o calor devem predominar durante todo o dia com temperaturas amenas ao amanhecer.

Nos próximos dias, a frente fria se afasta em direção ao Sudeste do Brasil e com isso o tempo volta a ficar estável em praticamente todo o Paraná.

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 20°C.

