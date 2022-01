Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta segunda-feira

Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta segunda -feira (17):





Iscas suínas à chinesa

Farofa

Arroz

Feijão carioca

Salada de almeirão

Melancia de sobremesa





O Restaurante Popular de Londrina, mais conhecido como "Brizolão", oferece refeições no período do almoço de segunda a sexta-feira, das 11 às 14h e sua localização fica na rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Central, esquina com a avenida Leste-Oeste.







As refeições tem o valor fixo de R$ 3 e o caixa oferece troco máximo para R$ 10.





O restaurante aceita pagamentos somente na forma de dinheiro.