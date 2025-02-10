Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta segunda-feira

Confira o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta segunda-feira (10):
Arroz
Feijão carioca
Carne moída ao molho sugo
Macarrão parafuso com ervas
Beterraba ralada
Laranja
O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.
O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.
