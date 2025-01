Vendas de ingressos de shows da ExpoLondrina começam na terça-feira

A SRP (Sociedade Rural do Paraná) anunciou que as vendas de ingressos para os shows da 63ª edição da ExpoLondrina vão começar na próxima terça-feira (14), às 12h, pelo site Totalacesso.com .





O evento acontece de 4 a 13 de abril de 2025 no Parque de Exposições Ney Braga, marcando também a primeira etapa do Circuito Sertanejo.

As primeiras atrações confirmadas para a arena de shows são as duplas Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo. Zé Neto & Cristiano retornam ao evento após anos de participação desde 2018. Já Diego & Arnaldo farão sua estreia no palco da ExpoLondrina, trazendo sucessos que prometem atrair o público.