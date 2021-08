Vereadora propõe vagas de embarque e desembarque de passageiros para serviços de apps

Um projeto de lei em andamento na CML (Câmara Municipal de Londrina) prevê a criação de vagas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros de veículos como táxis ou de transporte por aplicativos. A proposta foi batizada de "Vaga Azul" e protocolada pela vereadora Jéssica Ramos Moreno (PP), a Jessicão.

Pela proposta da parlamentar, as vagas teriam direito de parada por apenas um minuto e seriam localizadas em pontos da área central de Londrina ou outros locais em que há dificuldades para estacionar ou parar.





Ainda de acordo com o PL, podem utilizar as vagas veículos identificados por adesivos, luminárias ou outra indicação de que se trata de transporte privado de passageiros. A fiscalização ficaria ao encargo de agentes como fiscais da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), GM (Guarda Municipal) ou câmeras de videomonitoramento.

Em caso de extrapolar o tempo máximo de permanência, o motorista seria multado de acordo com penalidade a ser regulamentada por decreto do Executivo, com multa em dobro em caso de reincidência.

