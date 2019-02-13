Pesquisar
Pesquisar
ANUNCIE
Sua marca no Bonde
Canais
Automotivo
Blogs
BondeNews
Bonde Ofertas
Casa e Decoração
Comportamento
Conteúdo de Valor
Educação
Entretenimento
Esportes
ExpoLondrina
Gastronomia
Horóscopo
Pets
Promoções
Saúde
Caminhos para Brasil sem Fome
Serviços
Anuncie no Bonde
Canais de Atendimento
Trabalhe Conosco
Política de Privacidade
Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
CML
Área Azul
Vereadora propõe vagas rápidas para motoristas de aplicativos
Eleições Municipais
Confira lista completa de candidatos a vereador de Londrina
565 buscam vaga
Londrina tem número recorde de candidatos a vereador
Em Londrina
Vistoria na rodoviária constata problemas estruturais e de segurança
13 fev 2019 às 11:20
Londrina
Takahashi deve ser interrogado nesta terça por CP na Câmara
20 ago 2018 às 17:03
Bombeiros
Câmara Municipal de Londrina interdita galerias após alerta
15 mai 2018 às 12:15
Interinamente
Vereador Ailton Nantes assume presidência da Câmara
24 jan 2018 às 20:11
Alienação
Prefeitura vai vender terreno de R$ 245 mil em Londrina
17 nov 2015 às 08:19
Homenagem
Dono de laboratório ótico recebe cidadania honorária em Londrina
21 out 2015 às 11:45
Diagnóstico
Câmara quer ajuda da polícia e do IML para levantar número de mortes de jovens em Londrina
24 jun 2015 às 14:20
Na Câmara de Vereadores
Maioridade penal é tema de audiência pública em Londrina
23 jun 2015 às 14:23
Reconhecimento público
Militares serão homenageados pela Câmara de Londrina
01 jun 2015 às 14:44
Justiça Restaurativa
Vítima de assalto perdoa adolescente infratora em Londrina
16 mai 2015 às 08:29
Cultura de paz
Câmara recebe propostas para Justiça Restaurativa em Londrina
12 mai 2015 às 16:28
Cessão de engenheiro
Prédio da Câmara deve passar por reformas em Londrina
11 mai 2015 às 16:01
Protestos na capital
Vereadores de Londrina acompanham votação do ParanaPrevidência na Alep
29 abr 2015 às 14:15
Impasse
Vereadoras propõem Comitê de Crise para agilizar obras em Londrina
16 abr 2015 às 16:24
Transparência
Câmara de Londrina já realizou 30 reuniões públicas neste ano
08 abr 2015 às 17:07
Depósito
Barracões do antigo IBC guardam bebedouros, cadeiras de rodas e até ambulâncias em Londrina
06 abr 2015 às 18:38
Carreira
Com PCCS aprovado, guardas terão jornada de trabalho reduzida em Londrina
19 mar 2015 às 18:15
Compra de terreno
Câmara de Londrina: divergências marcam discussão sobre novo parque industrial
19 mar 2015 às 17:36
Homenagem
Vereadoras dirigem sessão desta quinta-feira na Câmara de Londrina
05 mar 2015 às 14:21
Sorridentes
Contra "pacotaço", vereadores de Londrina posam ao lado de Richa
26 fev 2015 às 15:06
1
2
»
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Jornais
Folha de Londrina
YOUTUBE
MultiTV Cidades
Portais
Bonde
Folha Classificados
Anuncie
Outras empresas
Grafipress