Calçadão de Londrina terá teste de glicemia e medição de pressão gratuitos na segunda

Na próxima segunda-feira (26), quem estiver de passagem pelo Calçadão de Londrina vai poder conferir como está sua saúde. Testes de glicemia e verificação de pressão arterial serão realizados gratuitamente pelos alunos de medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) Câmpus Londrina. A ação acontecerá entre 13h30 e 16h, e quem quiser participar, basta chegar até o estande.





A professora do curso de Medicina da PUC-PR Londrina, Taiara Maestro de Paula, comenta a importância do serviço gratuito para a comunidade. “É uma ótima oportunidade para receber atendimento de saúde de forma rápida e sem necessidade de agendamento. Caso seja percebida alguma alteração na pressão arterial ou na glicemia, os alunos realizam o encaminhamento do paciente para a unidade de saúde mais próxima de sua residência”, explica.

O teste de glicemia mede a taxa de glicose no sangue e é importante para diagnosticar e monitorar a diabetes, uma condição que atinge em torno de 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. O procedimento é rápido e o resultado pode ser conferido na hora, não é necessário estar em jejum.





Da mesma forma, o controle da pressão arterial também é essencial, uma vez que a hipertensão se manifesta em 27,9% da população brasileira e é considerada um dos fatores de risco metabólico que mais contribuem para todas as causas de óbito e para a morbidade e mortalidade por doença cardiovascular, de acordo com o último levantamento do Vigitel - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

A atividade prática faz parte de uma disciplina do curso de medicina chamada Prática de Atenção Básica II, é um momento em que os alunos aprimoram habilidades técnicas já aprendidas na Universidade e desenvolvem também outras, sob supervisão dos professores. “A prática dessa ação, em contato direto com o paciente, aprimora questões de comunicação, empatia e atendimento humanizado, características essenciais para a formação de um bom profissional da medicina”, ressalta Taiara.





SERVIÇO

Verificação de pressão arterial e testes de glicemia gratuito

Quando: 26/08

Local: Calçadão de Londrina

Horário: 13h30 às 16h