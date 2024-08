Homem morre após cair enquanto trabalhava na zona oeste de Londrina

Um homem morreu após cair de uma altura de oito metros enquanto trabalhava, na tarde desta sexta-feira (23), em uma empresa de metalurgia, localizada na zona oeste de Londrina.





De acordo com informações do Corpo do Bombeiros, o trabalhador foi socorrido por uma ambulância de uma cooperativa de saúde particular, que prestou atendimentos no local. No entanto, ele não resistiu e faleceu.

A reportagem entrou em contato com as empresas Ariam Equipamentos Metalúrgicos e Fast Gôndolas, que operam no mesmo espaço, mas funcionários disseram que ninguém falaria sobre o assunto.