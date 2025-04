Viaduto da PUC, em Londrina, terá trafego normalizado a partir da terça-feira

O tráfego de veículos no viaduto da PUC (Pontifícia Universidade Católica), na zona oeste de Londrina, localizado na BR-369, deverá ser totalmente normalizado a partir da próxima terça-feira (1º), no periodo da manhã, às 9h, de acordo com informações do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).





A autarquia - que faz parte da Seil (Secretaria de Infraestrutura e Logística) - explicou que, atualmente, a obra continua em andamento na parte inferior e nas rotatórias de ligação com a avenida Jockey Clube (acesso à PUC), avenida Cruzeiro do Sul, rua Geraldo Rodrigues e rua das Indústrias.

Após o dia primeiro de abril, apenas trabalhos complementares continuarão sendo executados na localidade, como plantio de gramas e melhorias pontuais no sistema de drenagem de águas, sem interferência na circulação.





RETORNO DA CACIQUE

Com a liberação deste ponto (viaduto da PUC), o local conhecido como retorno da Cacique, no km 155+860 da BR-369, deverá ser fechado novamente.





O desvio havia sido aberto no canteiro central da rodovia a pedido da comunidade, para facilitar o tráfego durante a execução da obra do viaduto. Com o novo viaduto liberado, o retorno voltará a ser fechado e o movimento de retorno deve ser feito nas interseções em desnível da BR-369, de modo muito mais seguro.