Viaduto de Irerê é liberado completamente, quase 300 dias depois de ceder

O viaduto da PR-445 que dá acesso a Irerê, distrito da zona sul de Londrina, foi completamente liberado nesta terça-feira (22), depois de 299 dias de interdições e obras em diferentes trechos da via.





A liberação desta terça foi realizada sobre o viaduto no sentido Londrina-Tamarana. A via no sentido contrário e nas marginais já havia sido liberada pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) em diferentes momentos ao longo da evolução das obras.

Em 26 de setembro de 2024, após um grande volume de chuvas na região, o muro de contenção do viaduto se rompeu, derrubando terra e placas de concreto na marginal da rodovia no sentido Londrina-Tamarana e comprometendo a estrutura. Na rodovia, parte do acostamento e a defensa metálica também cederam.





CUSTO ZERO



O viaduto foi concluído no final de 2020 e a obra de recuperação foi executada pela mesma empreiteira responsável pela construção. Segundo o DER/PR, como ainda vigorava a garantia contratual, não houve novo implemento de recursos públicos.



Sob a fiscalização do DER/PR, a empreiteira realizou a implantação de sistema de drenagem, recomposição do aterro, reconstrução do muro de contenção e pavimentação da pista. A sinalização horizontal foi refeita e as lombadas – instaladas nesse meio tempo para forçar a redução de velocidade dos veículos – foram retiradas.

O QUE ACONTECEU





Em 26 de setembro de 2024, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) registrou 17,4 mm de chuva no município, representando 28,34% do acumulado daquele mês (61,4 mm), o que superou a capacidade de drenagem e sobrecarregou a estrutura do viaduto.

