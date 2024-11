Vice-governador entrega residencial com 240 unidades em Londrina

Nesta sexta-feira (22), o vice-governador do Paraná Darci Piana inaugurou o residencial Portal das Orquídeas, em Londrina. Das 240 unidades entregues, 219 foram subsidiadas pelo Governo do Estado e Casa Fácil Paraná, programa coordenado pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).





O Governo do Estado aportou mais de R$ 3,5 milhões ao todo, em subsídios aos moradores do residencial, com 167 famílias recebendo um benefício de R$ 15 mil e outras 52 com subsídio de R$ 20 mil para o pagamento da entrada do imóvel.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Estamos cuidando da qualidade de vida das pessoas. Oferecer moradia de qualidade, com condições acessíveis, é uma forma de melhorar a vida destas pessoas. Hoje, mais de 200 famílias estão começando a escrever uma nova história e temos muito orgulho de ajudar a viabilizar isso”, disse Piana.





MINHA CASA, MINHA VIDA

Publicidade





Os moradores ainda receberam condições especiais de financiamento da Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com prestações a partir de R$ 350 mensais e a possibilidade de usar o FGTS para abatimento do saldo devedor. Por parte da Prefeitura de Londrina, o empreendimento foi isento de cobrança de ISS e IPTU. Somados os aportes feitos pela construtora Village Construções, o investimento no conjunto residencial foi de R$ 40,9 milhões.





Em todo o Paraná são cerca de 85 mil famílias atendidas pelo Casa Fácil, entre unidades entregues e em construção. Somente em Londrina foram mais de 14 mil famílias beneficiadas.

Publicidade





“Este é um projeto habitacional que está presente em todo o Estado e serve de exemplo para o Brasil. São quase 400 mil pessoas beneficiadas, realizando o sonho da casa própria. É uma marca que só conseguimos alcançar porque este é um governo que pensa nas pessoas e trabalha por elas”, afirmou o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange.





EMPREENDIMENTO

Publicidade





O condomínio fica na área norte da cidade, próximo ao Lago Cabrinha. Ao todo, foram entregues três blocos residenciais, com 60 apartamentos cada, distribuídos em três pavimentos. Cada unidade tem 43 metros quadrados, com dois quartos, um banheiro, sala, cozinha e lavanderia integradas. Os apartamentos também contam com uma vaga de garagem cada. Nas áreas de uso comum, o empreendimento possui área de convivência, salão de festas e playground.





O residencial é atendido também com toda a estrutura de serviços públicos para que as famílias tenham a assistência necessária. A poucos metros do conjunto, por exemplo, fica a Unidade de Saúde João Paz.

Publicidade





“Por muitos anos esta área aqui era um terreno da prefeitura, mas que estava vazio. Com um esforço conjunto, viabilizamos estes residenciais em condições especiais para centenas de pessoas. São muitas famílias que realizam seus sonhos para construir novas vidas daqui em diante”, afirmou o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati.





VIDA NOVA

Publicidade





Uma das beneficiadas é Adriane Farias, de 29 anos. Ela recebeu o aporte de R$ 20 mil para dar entrada no imóvel. "Não sei quando ia conseguir ter uma casa se não tivesse esta ajuda" disse. Ela, que atualmente mora com a mãe, vai se mudar com o marido e o filho para o conjunto. "Vai ser ótimo. Trabalho a poucos minutos daqui. Não tinha como ser melhor", afirmou.

Publicidade





Mari Eunice de Lima, de 54 anos, é outra futura moradora do Portal das Orquídeas. Ela trabalha como empregada doméstica e disse que não conseguiria ter uma casa própria se não fossem as condições especiais de financiamento do Casa Fácil. "Acho que nunca ia conseguir ter um apartamento. Hoje moro com a minha filha, nem tenho móveis pra trazer, mas é a realização de um sonho. Sou muito grata a tudo que está acontecendo".





Para o casal João Paulo Silva, de 26 anos, e Rafaela Alcântara, de 23 anos, o financiamento vai custar o mesmo do que hoje eles gastam com aluguel. "Vai ser um alívio começar a vida em família com este apartamento", disse João Paulo.





Para participar do programa, os requisitos são: não possuir casa própria; não ter sido beneficiado com casas de outros programas habitacionais do Governo do Paraná ou do governo federal; não possuir restrições de crédito; ter renda mensal máxima de até quatro salários mínimos nacional; ter renda compatível para o financiamento do imóvel pretendido, cuja parcela mensal não poderá comprometer mais de 30% da renda familiar mensal; e ter inscrição válida na Cohapar efetuada ou atualizada nos últimos dois anos.





Leia também: