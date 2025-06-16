Virginia deve R$ 6,5 mil em IPTU à Prefeitura de Londrina; Justiça dá 5 dias para pagamento

A influenciadora Virginia Fonseca deve R$ 6.530,06 em IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à Prefeitura de Londrina. A informação foi adiantada pelo site Na Telinha e confirmada pelo Portal Bonde na tarde desta segunda-feira (16). De acordo com o documento que a reportagem teve acesso, o município processou a influenciadora para receber o valor, que é referente aos impostos de 2021 a 2024.





A juíza Gabriela Luciano Borri Aranda, da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina, aceitou o pedido da Prefeitura, apresentado em 9 de maio, pois a dívida ativa "goza de presunção de certeza e liquidez". Segundo o sistema Projudi do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), Virginia foi citada por volta das 16h desta segunda-feira e agora tem 5 dias úteis para quitar a dívida ou para indicar bens para penhora.

Caso a influenciadora - que já declarou publicamente ser multimilionária - apresente bens para penhora, o município tem 20 dias para se manifestar. A partir daí, o oficial de justiça fará uma avaliação do bem. Se o valor não for pago, a juíza determinou o bloqueio on-line de ativos financeiros em nome de Virginia, até o limite do valor da execução, ou seja, R$ 6.530,05.





A ex-esposa do sertanejo Zé Felipe foi procurada pela reportagem para falar sobre o processo da Prefeitura de Londrina, mas não respondeu até a publicação deste texto. O imóvel ao qual o imposto é cobrado não foi divulgado no processo.



