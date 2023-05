Vítima de tentativa de feminicídio em Londrina passa por cirurgia no braço

Sem sair do hospital desde o dia 9 de maio, Leoneide Cavalcante, 63, coloca o nome da filha, Daniele Cavalcante Gonçalves, 26, em orações todos os dias. Após a influenciadora digital sofrer uma tentativa de feminicídio em Londrina, a mãe ressalta que a vítima está muito abalada e cobra que o acusado pelo crime, Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, 26, fique preso. A vítima foi atingida por golpes de facão no rosto e no braço no portão de casa, na Vila Casoni, região central.





Leoneide Cavalcante conta que a filha trabalha no segmento de moda nas redes sociais e sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Sobre o relacionamento com Faveri, a mãe conta que eles se conheceram pela internet. As agressões começaram há quatro meses e então ela quis terminar o relacionamento. “Ele não se conformou [com o término] e fez o que fez”, afirmou.

Publicidade

Publicidade





Segundo a mãe de Daniele, a jovem morou por seis anos em Goiânia e decidiu voltar a Londrina para ficar perto da família. Faveri, que mora em Apucarana, chegou de surpresa à cidade. Para Cavalcante, Faveri premeditou o crime e até trocou de carro para a filha não saber que ele se aproximava. “Ela parou com o carro para entrar, ele fechou a passagem e falou para ela descer. Ela falou que não ia, então ele pegou o facão, quebrou o vidro do carro e atingiu o rosto dela”, contou. A vítima sofreu também outros ferimentos.





Daniele passou por uma nova cirurgia no braço nesta quarta-feira (17). O procedimento durou mais de cinco horas. Segundo a mãe da vítima, a equipe médica disse que a cirurgia foi bem-sucedida e que um novo procedimento no braço deverá ser feito nas próximas semanas.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.