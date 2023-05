Vítima de tentativa de feminicídio em Londrina sofre crises de pânico

A influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves, 32, vítima de uma tentativa de feminicídio a golpes de facão na noite da última terça-feira (9) em Londrina, está sofrendo crises de pânico. A informação é da advogada Mariana Amaral, que representa a vítima.





Apesar do quadro de saúde estável, os médicos apontam que ela vai precisar passar por novas cirurgias no braço. De acordo com Amaral, além do ferimento gravíssimo no braço, a influenciadora, que está internada no Hospital Universitário, quase perdeu o olho esquerdo por conta do golpe no rosto.

“Ela tem medo de que ele apareça e consiga matá-la. Nós não temos dúvidas de que o Gabriel foi para matá-la pela violência, pela força e pela forma dos golpes”, afirmou. Segundo ela, a jovem ficou sabendo sabendo nesta sexta-feira (12) que Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, suspeito da tentativa de feminicídio, foi preso.