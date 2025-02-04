Pesquisar

Volta às aulas em clima de boas expectativas com escolas e professores bem preparados em Londrina

Walkiria Vieira - Grupo Folha
04 fev 2025 às 09:53

Enfim, 2025. Mochila nova, material escolar organizado e uma vontade imensa de retomar a rotina das aulas. É com esse gostinho de primeiro dia de aula que muitos alunos dão o start no ano letivo educacional. Ao todo, a Rede Municipal atende 45 mil alunos.


Rever os amigos, fazer novas amizades e se divertir no intervalo são ações que compõem o cotidiano dos alunos. Com essa harmonia, a hora do aprendizado - seja em sala de aula ou outros espaços, flui com alegria.

Ao mesmo tempo, para que a dinâmica se estabeleça, professores, diretores e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação colocam em ação o planejamento realizado para que o ano letivo tenha seu início e desenvolvimento em consonância com a legislação vigente.


Na Escola Municipal Dalva Fahl, no conjunto das Flores, região Sul de Londrina, os 230 estudantes chegaram para o primeiro dia de aula entusiasmados. De acordo com a coordenadora pedagógica da unidade, Silvia Helena de Freitas Ruiz, os preparativos para esse retorno contribuem para uma acolhida assertiva. "Há uma ambientação para que se sintam seguras e tudo isso é feito juntamente com os pais", afirma Ruiz.


Se para os alunos que já estavam matriculados e seguem na unidade há novidades, para os que fazem a estreia ou chegam de outras escolas, mais ainda. Para os que ingressam, é muita novidade ao mesmo tempo. Por isso, há um olhar mais atento a elas porque não estão familiarizadas com o ambiente, os professores e novos colegas.


