Warta em Cambé? Lei quer resolver divergências territoriais de Londrina

Faz 30 anos que João Olegário mora no Distrito de Warta. “Adoro viver aqui. Vim a primeira vez e já gostei, quis me mudar. As pessoas são muito boas, é um lugar com clima feliz”, relatou o lavrador aposentado. “Aqui é Londrina”, sentenciou “João do Cavaco”, como é conhecido na região, acreditando que a divergência histórica que envolve o território do distrito já tivesse sido resolvida.







Pela lei em vigor, o lado oeste a partir da principal avenida da Warta pertence a Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Para tentar colocar fim nesta e em outras questões relacionadas à extensão de Londrina em seus limites, a prefeitura realiza no sábado (17), às 8h, uma audiência pública aberta à comunidade para entender e debater a Lei Municipal do Perímetro Urbano. A discussão será no auditório do prédio do Executivo, na avenida Duque de Caxias.

Segundo Tadeu Felismino, presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), a lei que define o perímetro de Londrina é estadual e de 1951. “Em 1968 houve uma tentativa de acordo (em relação a Warta), mas não se concluiu. Teria que constar (a alteração) na lei de Cambé, de Londrina e lei estadual, porém, isso não aconteceu”, comentou.





Por orientação do departamento jurídico do município, a proposta do instituto para a Lei do Perímetro Urbano é seguir utilizando a legislação estadual de 1951, entretanto, com algumas exceções, como é o caso da Warta, que apresenta a maior taxa de urbanização de Londrina, atrás apenas da “sede”.





