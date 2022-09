Com ingressos a R$ 10, cinemas tentam reconquistar público pós-pandemia

Em Londrina, duas redes de cinema aderiram à campanha; saiba mais

Que tal pegar um cineminha sem gastar muito? Do dia 15 ao dia 21 de setembro ocorre a "Semana do Cinema", uma iniciativa que tem como objetivo a retomada do público aos cinemas de todo o Brasil. Nestes dias, os ingressos serão vendidos a R$ 10 nos locais que participam da promoção.

A organizadora da campanha é a Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas). Segundo a federação, a paralisação durante a pandemia gerou crises no setor.

No Brasil, além da Cinemark e Cinesystem, as redes Itaú Cinemas, Cinépolis, Moviecom, Playarte e UCI também participam da campanha.

No Cinemark e Itaú Cinemas, o valor especial não vale para as salas 3D. As salas VIPs ficam de fora no Cinemark e Cinépolis. No entanto, é importante checar as regras de cada cinema antes de comprar seus ingressos.

Em Londrina, o Cinemark, localizado dentro do Boulevard, e o Cinesystem, que fica no Norte Shopping, estarão com esse preço especial para todas as sessões entre esta quinta, dia 15, e a quarta da semana que vem, dia 21. Além do ingresso por R$ 10, o combo com uma pipoca média e dois refrigerantes estará custando somente R$ 29,90.

Para conferir horários de sessões basta entrar nos sites do Cinemark e do Cinesystem. E para matar a curiosidade sobre alguns dos filmes que estarão em cartaz, segue a dica:



Thor: Amor e Trovão



O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais. Atenção: Thor: Amor e Trovão contém cenas com luzes piscantes que podem afetar pessoas suscetíveis a epilepsia por fontossenssibilidade ou que sofram de outras fotossensibilidades. Classificação indicativa 14 anos, contém violência, nudez e drogas lícitas.

Minions 2: A Origem de Gru



Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles - Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Jurassic World: Domínio



Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

Não! Não Olhe!



Em Não! Não Olhe! uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos interpretado por Keke Palmer (True Jackson e Alice) e Daniel Kaluuya (Corra e Judas e o Messias Negro), possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem interpretado por Steven Yeun, inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores. Classificação indicativa 14 anos, contém drogas, violência e linguagem imprópria.





Lightyear



Lightyear acompanha o lendário patrulheiro espacial após ser abandonado em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de sua comandante e sua equipe. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, um grupo de recrutas ambiciosos e o encantador gato-robô de companhia, Sox, se juntam ao herói. Para complicar a situação, Zurg, uma presença imponente, e seu exército de robôs impiedosos chegam no planeta com um compromisso misterioso.





Órfã 2: A Origem



A origem da aterrorizante saga de Esther é apresentada neste prequel de A Órfã, sucesso de terror. ÓRFÃ 2: A ORIGEM conta a história de Leena Klammer (Isabelle Fuhrman), paciente que orquestra uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia e foge para os Estados Unidos. Ao chegar no país, Leena assume a identidade "Esther", a filha desaparecida de uma família rica. No entanto, sua nova vida traz algo inesperado e ela será confrontada por uma mulher (Julia Stiles) que fará o que for preciso para proteger sua família. Classificação indicativa 16 anos, contém drogas, conteúdo sexual e violência extrema.





Homem-Aranha Sem Volta Para Casa: Versão Estendida



Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói. Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha. Classificação indicativa 12 anos, contém violência.





Ingresso para o Paraíso



George Clooney e Julia Roberts se reúnem nas telonas como ex-parceiros na missão de impedir que sua filha, perdidamente apaixonada por um rapaz, repita o mesmo erro que eles cometeram antigamente. É uma comédia romântica sobre a doce surpresa de segundas chances. Classificação indicativa 12 anos, contém violência, drogas lícitas e linguagem imprópria.





A Última Chamada



No outono de 1987, um grupo de amigos de uma pequena cidade deve sobreviver à noite na casa de um casal sinistro depois que um trágico acidente os leva até a porta do casal. Classificação indicativa 16 anos, contém drogas, violência e medo.





O Lendário Cão Guerreiro



Hank (Paulo Vieira), um cão de caça sem muita sorte, está em uma cidade cheia de gatos, que precisam de um herói para defendê-los do plano maligno de um vilão implacável para varrer a cidade do mapa.Com a ajuda de um professor relutante para treiná-lo, nosso azarão deve assumir o papel de samurai da cidade e se unir aos aldeões para salvar o dia. O único problema… Os gatos odeiam os cães! Com as vozes de Paulo Vieira, Deborah Secco e Ary Fontoura, O Lendário Cão Guerreiro estreia nos cinemas em 25 de agosto! Classificação indicativa livre, contém violência fantasiosa.





Dragon Ball Super: Super Hero



O exército Red Ribbon havia sido destruído por Son Goku... Mas certos indivíduos decidiram levar adiante sua missão e criaram os androides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Estes dois androides - que se intitulam "super-heróis" - decidem atacar Piccolo e Gohan! Qual será o objetivo do Novo Exército Red Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então que desperta o Super-Herói.





Um Lugar Bem Longe Daqui



O filme conta a história de Kya, uma jovem que cresceu sozinha em um brejo da cidadezinha Barkley Cove e que acaba acusada de assassinar um rapaz longe dos olhos dos cidadãos. Caçada pela polícia, ela precisa provar sua inocência diante de uma população que a odeia.





Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz