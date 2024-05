Londrinenses relatam rotina de trabalho em meio à tragédia no RS

Nos últimos dias, o mundo voltou os olhos para o Rio Grande do Sul. Até o momento, as cheias afetaram mais de 90% dos municípios gaúchos, deixaram mais de 150 mortos, mais de cem desaparecidos, 80 mil desabrigados e impactaram a vida de 2,2 milhões de gaúchos. A catástrofe causou enorme comoção e mobilizou milhares de trabalhadores. Além das equipes envolvidas diretamente no resgate e salvamento das vítimas, uma legião de profissionais de diversas áreas e de todas as partes do país se deslocou para Porto Alegre e cidades do interior para, de forma voluntária ou não, exercer o seu ofício.





A FOLHA conversou com dois londrinenses que foram até o Rio Grande do Sul a trabalho. Uma médica veterinária que chegou nesta semana a Porto Alegre para ajudar voluntariamente na recuperação dos animais resgatados nas enchentes e um fotógrafo que passou cerca de dez dias registrando as cenas desoladoras provocadas pela maior tragédia climática ocorrida até hoje no país.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A médica veterinária Camila Mello trabalha na assistência a cães que foram separados de seus tutores em Porto Alegre





“É como se eu estivesse na série The Walking Dead, mas num cenário de guerra. É clichê, mas não tem outra definição melhor do que essa. Tudo fora de lugar, revirado, as coisas alagadas. É inexplicável”, definiu a médica veterinária Camila Mello. Ela está em Porto Alegre trabalhando na assistência a cães que foram separados de seus tutores, em uma estrutura montada pela Ulbra (Universidade Luterana do Brasil).

Publicidade





Assim que chegou à capital gaúcha, Mello foi para um dos seis galpões existentes no campus da universidade e sua função era receber os animais adoentados. “Cada galpão abriga um número X de animais. Aqui estão só os cães. Tem outro abrigo para gatos. Os veterinários precisam rodar os galpões. A gente ficou no pior, muitos animais internados e poucos veterinários”, relatou.